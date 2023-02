Cinture di sicurezza, controlli della Stradale Una trentina di multe e 150 punti decurtati

Sono state complessivamente una trentina le contravvenzioni elevate dalla polizia stradale reggiana ad altrettanti automobilisti ’distratti’ che non facevano uso delle cinture di sicurezza. Tra venerdì e sabato, infatti, sulle strade di montagna, cinque pattuglie del distaccamento di Castelnovo Monti, coordinate dal sostituto commissario Roberto Rocchi, hanno effettuato diversi posti di controllo. In un’auto tutte e quattro le persone a bordo erano prive dei sistemi di ritenuta: per questo motivo sono stati contravvenzionati e, tutti e quattro, perderanno cinque punti dalle rispettive patenti di guida. Fra i contravvenzionati anche una madre che si era limitata ad ’appoggiare’ il proprio bambino sul seggiolone, senza allacciare le cinture di protezione. Anche in questo caso, oltre alla contravvenzione da pagare è scattato il prelievo di punti. Complessivamente sono stati decurtati 150 punti per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Fra i contravvenzionati 12 conducenti erano compresi nella fascia tra i 18 ed i 30 anni, 10 in quella fino ai 50 anni ed 8 gli over 60. Fra le altre cose sono state contestate anche alcune violazioni per l’uso del telefono cellulare.