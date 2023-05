Ciò che manca al centrodestra è il territorio

Saverio Migliari

Non cerca scuse il coordinatore di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona, analizzando i risultati del voto delle comunali appena passate. Con l’eccezione di San Polo, dove tutto sommato il centrodestra si è fatto valere, negli altri tre comuni la débacle è stata totale. Il tema dirimente è: come è possibile che tra il voto politico e quello amministrativo ci siano fino a 30 punti percentuali di scarto? Come mai non si è in grado di convincere nemmeno il proprio elettorato? E su questo Aragona ancora una volta ha ragione: manca radicamento. Il Pd fa il Pd, con i suoi banchetti e le tradizioni. Il centrodestra deve essere alternativo e crearsi un’idendità riconoscibile. Anche in vista dell’appuntamento 2024.