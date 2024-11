"Ciò che serve alla sanità è coraggio e innovazione"

Sanità territoriale in Appennino: "Occorrono scelte innovative e coraggiose che aiutino a recuperare fiducia". Così il presidente dell’Unione Comuni d’Appennino e sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, è intervenuto sul dibattito in corso sulla sanità in montagna, in particolare sull’attuale situazione dell’assistenza territoriale.

"Seguiamo con grande attenzione, - ha aggiunto - ma anche con preoccupazione, quanto sta accadendo soprattutto nella parte alta dell’Appennino, in particolare nel comune di Ventasso e aggiungerei anche il comune di Villa Minozzo che ha appena attraversato difficoltà simili, per quanto riguarda la reperibilità dei medici di medicina generale. Abbiamo capito ormai da tempo che la carenza del personale sanitario e dei medici in particolare, non è più un problema riguardante solo certi territori, ma è un tema endemico e credo che l’Ausl se ne stia facendo carico attraverso soluzioni che al momento, giocoforza, sono solo di emergenza".

Quello che i Sindaci dell’Unione intendono chiedere all’Ausl è di provare a ipotizzare e quindi realizzare interventi strutturali sul territorio montano. "Abbiamo condiviso nel corso di incontri con la Direzione generale di Reggio e con la Direzione di distretto di Castelnovo Monti, questi temi - prosegue il presidente Ferrari - e crediamo sia giunto il momento di dare una nuova forma organizzativa alla sanità territoriale, mantenendo un occhio di riguardo per un territorio che ha delle fragilità, sia per il tipo di popolazione che abbiamo con un’età media molto elevata, sia per le distanze da percorrere nelle zone di crinale, disagiate e in forte sofferenza. Crediamo però che non sia possibile cercare soluzioni solo da un punto di vista organizzativo del personale, occorrono interventi innovativi".

"La telemedicina, ad esempio, di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, sono convinto che la potremmo attivare come progetto sperimentale in tempi rapidi sul nostro territorio – prosegue –. Questo servizio aiuterebbe molto a risolvere i problemi di mancanza di personale e trasmettere anche un’idea di prossimità delle cure diversa dal passato, con un cambio di paradigma della cura che va incontro al malato e non il contrario". "Ci vogliono coraggio e idee innovative di grande concretezza per recuperare la fiducia nel dialogo tra le istituzioni e l’Azienda sanitaria che, a mio parere, non è mai venuta meno ai suoi compiti – conclude –. Il dibattito politico in contrapposizione per trovare il colpevole, non aiuta a risolvere un problema di cui siamo tutti un po’ responsabili e coinvolti".

Settimo Baisi