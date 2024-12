Cioccolatini dall’Ufficio scuola. Premiati i bimbi del ’Pedibus’

Un regalo di Natale agli alunni del pedibus. Ieri mattina, nella corsa straordinaria, i bambini del pedibus di Albinea hanno ricevuto un dono da parte dell’ufficio scuola: un sacchetto con dolcetti, dei cioccolatini, caramelle e uno stencil natalizio. Quest’anno il Pedibus ad Albinea ha fatto registrare numeri da record confermandosi dunque un servizio molte utile per le famiglie. Complessivamente sono 65 i bimbi iscritti con il fondamentale supporto ovviamente di 25 adulti volontari che si alternano come ‘autisti’ della ‘carovana umana’ che tutte le mattine porta gli alunni alla scuola primaria. Grande soddisfazione ieri per gli alunni per il regalo donato in occasione delle festività natalizie.