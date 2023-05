Cipolla borettana protagonista tra aglio nero e scalogno

La cipolla borettana fra i protagonisti dell’evento ospitato all’Antica Corte Pallavicina, a Polesine Parmense, con la partecipazione di addetti ai lavori, esperti e curiosi interessati ad avvicinarsi ai percorsi del gusto e delle eccellenze dell’Emilia-Romagna. La cipolla tipica di Boretto è stata in buona compagnia, con l’aglio nero di Voghiera, lo scalogno di Romagna, la cipolla dell’acqua di Sant’Arcangelo e l’aglio di Monticelli d’Ongina. Prodotti che nascono poveri, ma hanno l’ambizione di diventare protagonisti della tavola, grazie a tante qualità organolettiche e nutrizionistiche.

A rappresentare Boretto e la cipolla borettana a questo importante evento sono stati il sindaco Matteo Benassi e le due anime dell’associazione "La borettana" come Pinuccia Morini e Renzo Pacchiarini. E’ emerso come sia necessario "fare rete" per migliorare gli aspetti di comunicazione e conoscenza: non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche sociale e culturale, con le istituzioni pubbliche chiamate a favorire promozione e sostegno di questi percorsi di riscoperta dei prodotti del territorio.