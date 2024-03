Circo contemporaneo a Casalgrande. Bicicletta rossa all’Asioli

La rassegna per bambini e famiglie al teatro di Casalgrande prosegue oggi alle 17 con "Nando & Maila: Sonata per tubi", uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali. Pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei: una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. Il circo alimenta la follia del trio in contrappunto con clave che diventano sax e con sonorità.

Al teatro di Correggio oggi alle 17 la rassegna "Sciroppo di teatro" propone "La bicicletta rossa" del Principio Attivo Teatro, con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro. In un mondo in cui pure per guardare le stelle bisogna pagare qualcosa, una piccola famiglia dorme, vive e lavora in un’unica stanza. Il loro lavoro è quello di inserire le sorprese dentro le uova di cioccolato che vende il Signor Bankomat, il padrone della città, che non si fa scrupoli a lasciare le persone senza scarpe se non sono in grado di pagare le tasse.