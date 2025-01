Circo sabotato con false affissioni. Animalista finisce a processo

Avrebbe boicottato lo spettacolo circense previsto a Reggio facendo credere a chi vedeva il manifesto pubblicitario che l’evento ero stato cancellato, così da dirottare il pubblico verso altre scelte. Un’iniziativa attraverso cui, a quanto sembra, l’uomo avrebbe voluto dimostrare la sua volontà di tutelare gli animali. Per questo gesto lui, un 46enne domiciliato a Reggio, deve rispondere a processo di turbata libertà del commercio.

L’uomo avrebbe affisso la scritta ‘Annullato’ sulle locandine che sponsorizzavano lo spettacolo circense Maya Orfei Madagascar circus in programma a Reggio: così, secondo la Procura, ricorrendo a mezzi fraudolenti, avrebbe impedito e turbato l’attività della ditta Madagascar circus. Per il fatto, datato primo ottobre 2019, l’imputato era stato raggiunto da un decreto penale di condanna, al quale presentò opposizione nell’ottobre 2022. L’uomo ora figura a processo, difeso dall’avvocato Lucia Larocca, davanti al giudice Stefano Catellani; sono state individuate due parti offese, un uomo e una donna.

Finora sono state celebrate due udienze: si è presentata una persona che lavora nel circo, ma non il rappresentante legale, l’unico soggetto che in questo caso può sporgere querela o ritirarla. Se non comparirà, scatterà la remissione tacita di querela: nel frattempo l’udienza è stata rinviata a ottobre per capire se da parte della società vi sia ancora la volontà di procedere nei confronti del 46enne.

al. cod.