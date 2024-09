Circoli Pd, dalle prime assemblee sostegno a Vecchi per le regionali

Il popolo del Pd ha parlato. E non senza sorprese. La prima delle due assemblee dei circoli cittadini Dem, aperte a tutti gli iscritti affinchè possano esprimere le loro valutazioni in merito alle candidature per le vicine elezioni regionali ha infatti aperto la strada, in termini almeno di consenso della base, all’ex sindaco di Reggio Luca Vecchi. In particolare il suo nome ha ricevuto l’aperto sostegno dei circoli 1 (centro storico), 2 (Pieve Modolena, Cella, Cadè), 3 (zona Orologio), 4 (Rivalta) e di quello ’Trasporti’, riunitisi martedi sera presso il centro sociale Orologio, con il segretario provinciale, Massimo Gazza, e quello cittadino, Luca Cantergiani, a gestire l’assise.

Ieri sera è stata invece la volta delle rimanenti sezioni, più il circolo ’Sanità’. Come è noto la candidatura di Vecchi è, sin dal periodo post elezioni amministrative, tra quelle più ’calde’ in casa elettori e iscritti del Partito Democratico, ma per fargli posto dovrebbe rinunciare a un ulteriore mandato qualcuno degli attuali consiglieri regionali in quota al medesimo.

Inamovibile pare, per ambito geografico e qualità messe in mostra nella legislatura che si sta avviando alla conclusione, Alessio Mammi. Sicchè il barrage per il secondo nome maschile, metterebbe di fronte il citato Vecchi assieme a Federico Amico e Andrea Costa, che non paiono disposti, a oggi, a fare un passo indietro e risultano assai stimati dai vertici. Definite le assemblee dei circoli provinciali, la prossima settimana sarà la direzione provinciale del partito a fare la sintesi di quanto emerso dalle riunioni degli iscritti.

g. g.