Circolo di Cacciola, lavori iniziati. Cittadini: "Via un pezzo di cuore"

"Alla fine è successo: si sono avviati i lavori per l’abbattimento del vecchio circolo sportivo di Cacciola". Un gruppo di cittadini di Cacciola annuncia l’inizio dell’intervento di coabitazione solidale del Comune che andrà a concretizzare, al posto del circolo, due strutture d’accoglienza per quattro persone adulte ognuna. Due mesi fa avevano già espresso preoccupazione per l’operazione. "Alla fine degli anni ’70 – spiegano i cittadini – il centro sportivo cacciolese fu eretto e per oltre 30 anni si sono susseguite diverse gestioni che hanno realizzato attività al fine di unire e fare stare insieme le persone. Oggi vedere le macerie di questo posto, porta alla luce tante e emozioni e sentimenti: sconforto per i vecchi che con numerose fatiche e litigi riuscirono a realizzarlo, nostalgia per chi ha passato lì tanti momenti in compagnia e rammarico per non essere stati abbastanza attivi nel raccogliere quanto era stato fatto ed essere riusciti a portarlo avanti".

Ricordano che l’esigenza ora è di accogliere chi "purtroppo si è ritrovato in condizione di fragilità. Allo stesso tempo però è una mancanza non avere luoghi di aggregazione e fruizione pubblica. Per cui ci auspichiamo che gli abitanti insieme all’amministrazione riescano a realizzare un progetto in tale direzione sulle restanti aree che circondano il progetto di housing first. Per ora non possiamo che salutare e ringraziare una struttura che ha significato tanto per una piccola comunità". Intanto l’amministrazione conferma che è avvenuto l’abbattimento "dell’ex circolo, in disuso da anni, per preparare l’area cantiere che sarà consegnata alla ditta esecutrice dei lavori per il progetto di housing first, gestito dall’Unione Tresinaro-Secchia e finanziato con fondi Pnrr. E’ ben comprensibile l’attaccamento sentimentale a un luogo che nel passato ha rappresentato un punto d’incontro importante per i residenti. Nel tempo, il cuore di quel progetto e cioè i volontari, sono diminuiti sempre di più. Inoltre un altro luogo, quello parrocchiale a poca distanza, ha acquisito una vitalità inaspettata e importantissima".

Dal 16 giugno inizieranno i lavori veri e propri per la costruzione del nuovo spazio destinato "ad alcuni residenti del nostro distretto che hanno bisogno di un supporto abitativo temporaneo per uscire da un periodo di difficoltà. Il Comune, come ribadito in un incontro pubblico, si è reso disponibile a incontrare i residenti che hanno chiesto di realizzare attività condivise e volontarie nella frazione".

