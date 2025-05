Circolo Equitazione brilla nei campionati a squadre di tennis: successi in D2 e D4

Entrano nel vivo i campionati a squadre di tennis e per il Circolo Equitazione l’ultimo è stato un fine settimana da incorniciare. Ad iniziare dall’esordio positivo della formazione femminile di D2 che non ha lasciato briciole alle avversarie del Ct Finale Emilia. Nel primo singolare Chiara Felici ha sconfitto con un 6/4 6/3 Sara Gozzi, mentre nel secondo Maria Rosaria Corchia ha concesso un solo game a Paola Modena. Sul 2 a 0 per il Cere, Prisca Cantarelli e Chiara Felici hanno regalato al circolo di via Tassoni anche il terzo punto, vincendo il doppio per 6/4 6/2 contro la coppia Gozzi-Moderna.

Prima giornata di girone anche per la D4 maschile. La squadra A del Cere ha sconfitto in trasferta il Tennis club Salsomaggiore per 2 a 1 grazie alle vittorie di Euro Pivetti nel singolare e della coppia Fantuzzi-Salsi nel doppio. Particolarmente combattuta la partita di Pivetti che, in rimonta, ha sconfitto l’avversario, Gabriele Vecchi per 6/2 7/6 6/4. Successo anche per la formazione B del Cere che, davanti al pubblico di casa, ha superato, sempre per 2 a 1, il Ct La Rocca di Novellara D, grazie alla vittoria netta di Federico Simonazzi su Gabriele Lombardini e nel doppio della coppia formata da Carlo Tamburini e Andrea Mattioli. Per quanto riguarda le competizioni a squadre giovanili, da segnalare il successo del team dell’under 12 femminile che con Lisa Cantarelli e Martina Sartori ha superato il Ct Faenza.

Nei giorni scorsi, inoltre, è andato in archivio il torneo di tennis “Schiatti Class” che si è disputato sui campi del Cere. La competizione era riservata ai giocatori e alle giocatrici di quarta categoria e ha visto in campo 96 tennisti suddivisi nei due tabelloni. Nel maschile la vittoria è andata a Vittorio Pinetti (Ct Reggio) che ha prevalso su Marco Lugli (Club Giardino) per 6/3 6/4; in quello femminile il titolo è andato a Sofia Ceccardi (Ct Casalgrande) che in finale ha piegato di misura Alice Faroldi (President tennis club) per 2/6 7/5 10/7.