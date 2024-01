Circolo Pd: incontro con l’assessore regionale o Mammi

Stasera alle 20,30 alla sede del circolo Pd di via Alberini a Reggiolo è in programma un incontro con l’assessore regionale Alessio Mammi, che apre un altro ciclo di quattro appuntamenti dedicati ad ascolto e confronto nei circoli del Partito Democratico e in altre sedi territoriali, incontrando iscritti e cittadini interessati per un resoconto sulle azioni messe in campo in questi anni dalla Regione Emilia-Romagna, e per raccogliere considerazioni e interventi delle persone presenti. La serata di domani vuole essere l’occasione per fare il punto sulle politiche regionali per il territorio provinciale: dal tema casa, alla sanità, dai progetti di sostenibilità ambientale, alle infrastrutture per il territorio e l’agricoltura. Altri incontri sono previsti inoltre il 25 gennaio alle 20,45 al circolo Reggio 6, in città, al centro sociale Primavera di via Bacone a Masone, il 15 febbraio alla sede Pd di Sant’Ilario, in piazza della Repubblica, e il 21 febbraio alla sede Pd di via Gramsci a Rubiera. Un’occasione anche per raccogliere idee, suggerimenti e opinioni dei cittadini su argomento legati al territorio locale.