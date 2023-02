Circoncisione rituale su bimbo "Negligenza e imperizia" A processo un medico urologo

di Alessandra Codeluppi

Un medico urologo che ha lavorato a Reggio, Ahmad Hind, 55enne originario della Giordania, è finito a processo chiamato a rispondere di lesioni personali colpose, collegate, in base alla ricostruzione dagli investigatori, a una circoncisione che fu praticata su un bambino a Vezzano. Secondo quanto contesta la Procura, "per negligenza, imprudenza e imperizia" e "in violazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali", nel novembre 2016 il medico "fece un intervento chirurgico di circoncisione rituale" su un minore nato a Guastalla, che allora aveva quasi un anno e mezzo: al piccolo sono state diagnosticate "difficoltà minzionali" e "stenosi del prepuzio", con conseguenze di oltre 40 giorni.

Da quanto emerso, per questo fatto, collocato a Vezzano, sono stati i genitori del bambino, originari magrebini e ieri presenti nell’aula del tribunale ma non costituiti parte civile, a sporgere denuncia: si procedette all’iscrizione nel registro delle notizie di reato nel maggio 2017 e poi, a conclusione delle indagini, il pm Laura Galli emise per il medico un decreto di citazione diretta a giudizio, senza dunque passare attraverso l’udienza preliminare.

Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri è stato sentito come testimone il chirurgo pediatrico Francesca Caravaggi, che lavora all’Ospedale dei bambini di Parma. Dapprima la specialista visitò il piccolo al pronto soccorso della città ducale: risultava aver riportato una fimosi (cioè un restringimento del prepuzio) con cicatrice, ritenuta collegata alla circoncisione.

In seguito Caravaggi lo sottopose a un’operazione chirurgica per rivedere la circoncisione. Di recente è stata introdotta una nuova possibilità, per prevenire i casi di complicanze ai neonati, che è stata evidenziata anche dalla successiva testimonianza di Emilio Casolari, direttore del reparto Chirurgia pediatrica di Parma: a seguito di una delibera regionale dell’agosto 2021, le aziende sanitarie emiliano-romagnole dotate di un’unità di Chirurgia pediatrica possono raccogliere le richieste e praticare la circoncisione rituale.

Il processo è stato riaggiornato ad aprile, quando saranno sentiti l’imputato e quattro testimoni della difesa. A margine dell’udienza abbiamo interpellato l’avvocato Giuseppe Viggiani, che assiste l’urologo imputato: "Non sappiamo se quella circoncisione fu fatta dal dottor Hind attraverso l’applicazione di un dispositivo meccanico chiamato Plastibell, oppure se fosse un intervento relativo al ripristino di una circoncisione fatta in casa: il mio assistito non se lo ricorda - dichiara il legale -. Lui, infatti, ha visitato tanti bambini in Italia perché in passato nelle aziende sanitarie non era possibile praticare la circoncisione. All’inizio dell’inchiesta non era stato neppure indagato lui, ma un altro medico".

L’avvocato sottolinea anche la tempistica dei primi passaggi della vicenda: rispetto al momento in cui venne effettuato l’intervento di circoncisione, ovvero novembre 2016, "la madre portò il bambino all’ospedale solo nel gennaio 2017. Prima di questo passaggio, il piccolo fu visitato dal pediatra di famiglia dopo l’intervento: non rilevò alcun problema". Quando alle lesione, afferma il legale, avrebbero avuto una normale durata, senza necessità di interventi d’urgenza, ma con le cure applicate di norme quando si presenta una cicatrice.