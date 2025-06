Cirfood, 50 anni di storia: "La nostra missione?. Cibo sano e accessibile. Investiamo nel futuro"

Oltre cinquant’anni di storia hanno fatto diventare Cirfood una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare: una forza lavoro di oltre 12mila persone, presente in 18 regioni e 75 province d’Italia, oltre che in Olanda e Belgio; per una produzione di 100 milioni di pasti all’anno destinati a scuole, aziende, self service e settore socio-sanitario. E, dato non da poco, il 90% dei contratti è a tempo indeterminato e l’87% dei dipendenti è donna. E non è un caso.

"Al di là del genere, mi piace circondarmi di persone capaci", sorride Chiara Nasi, avvocato, da dodici anni presidente della cooperativa reggiana, in cui in realtà lavora da una vita, prima come responsabile dell’ufficio legale, poi come direttore del personale e vicepresidente.

Se non bastassero le parole, sarebbe sufficiente guardare chi la circonda per crederle, in quel Cirfood District che è centro di ricerca e innovazione alimentare, in cui hanno deciso fortemente di investire nonostante il Covid (è stato inaugurato nell’ottobre 2022); una sede avveniristica accanto all’autostrada, in cui "sperimentare, comprendere il presente per progettare il futuro della società, a partire dalla nutrizione e dalla condivisone di esperienze", raccontano Daniela Fabbi (direttore comunicazione e marketing), Laura Bagnoli (comunicazioni esterne) ed Elena Cani (event manager).

Chiara Nasi, come è cambiata l’azienda in questi suoi dodici anni al comando?

"Sono stati dodici anni intensi. Abbiamo accelerato tanto i processi e anche quelli decisionali, non solo produttivi. Abbiamo innovato e questo posto lo dimostra, nonostante il Covid ci abbia portato a perdere in un solo anno 300 milioni di ricavi. Anni in cui l’azienda è cresciuta, ma anche un periodo in cui il nostro settore ha subito gli effetti della pandemia prima e dell’inflazione poi, in un contesto ulteriormente gravato dalle normative derivanti dal nuovo codice appalti che non prevede la necessaria revisione dei prezzi, anche a fronte di richieste sempre più onerose da parte degli enti committenti".

Come si fa a far funzionare una delle più grandi cooperative di ristorazione collettiva in Italia?

"Per essere leader di mercato è necessario essere abili nel riconoscere le sfide dell’economia per trasformarle in opportunità di crescita. Perché un’impresa è sostenibile se è capace di durare".

Il fatto che la più grande cooperativa di ristorazione collettiva nasca, cresca e decida di restare a Reggio, di nuovo, non può essere casuale nel successo di Cirfood. Qual è il valore aggiunto di questo territorio?

"Siamo la Food Valley e il nostro è un tessuto che ha una forte sensibilità sul cibo. E, anzi, quando abbiamo fatto questo investimento puntavamo a creare la Nutrion Valley. Noi abbiamo iniziato negli anni Cinquanta a servire le Officine Reggiane e i suoi lavoratori, ancora prima dell’atto costitutivo del 1977. Da sempre questo è un territorio ricco e di persone del fare. Per questo abbiamo trovato terreno fertile e abbiamo scelto di restare qui, nonostante in tanti ci volessero portare altrove".

Uno dei temi principali, quando si parla di ristorazione collettiva, è quella di affiancare la qualità alla quantità. Qual è la vostra filosofia?

"Una delle nostre missioni è fornire cibo sano e accessibile. Dietro un nostro pasto completo, che forniamo a una media di 5,3 euro (primo, secondo, contorno, acqua, packaking), ci sono anche ricerca, studio, piani nutrizionali, prodotti a chilometro zero e materia prima elevatissima".

Qual è la prossima sfida?

"Abbiamo costi ingentissimi e credo che la nostra prossima sfida sia proprio questa: far comprendere il valore sociale del nostro lavoro, che è una sorta di welfare pubblico e farci riconoscere il giusto prezzo".