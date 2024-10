Cirfood academy: "Focus su formazione e innovazione per nutrire il futuro"

Apre le porte la Cirfood District Academy, un innovativo centro di formazione dedicato allo sviluppo di competenze tecniche e manageriali, progettato per rispondere alle esigenze di imprese, professionisti, enti di formazione e studenti. L’Academy, che è parte del Cirfood District, il centro di ricerca e innovazione inaugurato nel 2022 ed è parte integrante della strategia di business sviluppato dal colosso della ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, si propone di offrire corsi su misura per realtà che desiderano nuove esperienze formative e una crescita personale e professionale. L’Academy si fonda sulla tradizione dell’Accademia Cirfood, nota per il suo impegno nel promuovere la condivisione di valori e conoscenze come strumento di crescita. La sua visione, che è stata riassunta nel motto ’Seed the Future’ (ossia ‘pianta il futuro’, in un particolare gioco di parole), punta a diffondere cultura e conoscenze utili allo sviluppo delle persone e delle comunità, mettendo al centro il cibo, considerato simbolo e nutrimento per la crescita umana e professionale. Un’offerta formativa innovativa. "Il cibo per noi, oltre a essere l’ingrediente fondamentale della nostra attività quotidiana, rappresenta una metafora e un catalizzatore per rendere speciale ed efficace il momento formativo – sottolinea il direttore delle Risorse Umane, Luca Martelli –. L’Academy rappresenta un modello in grado di offrire percorsi volti ad ampliare le competenze di ogni partecipante, stimolando la creatività e la capacità di innovare in un mondo in continua evoluzione. Siamo fortemente convinti che investire nella formazione significhi investire nel futuro".

A tal proposito: "I corsi vengono appositamente progettati per rispondere alle esigenze di un pubblico diversificato e per creare radici che sappiano alimentare la cultura, stimolando tutte le persone a essere parte di un percorso partecipato e condiviso di sviluppo delle proprie passioni, aspirazioni e potenzialità, attraverso la metafora del cibo", conclude Sartelli. Senza tralasciare il fatto che le attività formative dell’Academy si rivolgono anche a famiglie e privati per sviluppare in loro una corretta educazione alimentare.

Il suo cuore pulsante è, come detto, la Cirfood District. Vero e proprio fiore all’occhiello di Cirfood, con una cucina sperimentale, un laboratorio sensoriale, un ristorante innovativo, oltre a spazi di co-working e un’agorà per eventi. I corsi saranno tenuti da docenti specializzati, e si avvarranno delle strutture all’avanguardia del District. Formazione esperienziale e collaborativa Tra le iniziative più importanti, spiccano le attività di Team cooking e Cooking game, dove il lavoro in cucina diventa elemento propedeutico a conoscere le dinamiche di gruppo all’interno delle organizzazioni. Il tutto con l’obiettivo di favorire il rafforzamento delle relazioni e lo sviluppo di abilità fondamentali. In ultimo, questo nuovo centro di sviluppo di competenze si propone, nel medio periodo, di diventare partner ideale per università e imprese che possano essere interessate ad organizzare corsi estivi (le così dette ‘Summer Schools’) per incentivare ancora di più gli elementi innovativi e caratteristici tipici della nostra Food Valley.