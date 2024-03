Cirfood, due progetti per la sanità. Meno sprechi e pasti piacevoli La ristorazione ospedaliera e sociosanitaria è fondamentale per il benessere delle persone, afferma Alessio Bordone di Cirfood. Promuovere un'alimentazione sana e equilibrata è essenziale per migliorare la qualità della vita. Progetti come 'Less is More' e quello sulla disfagia mirano a ottimizzare i pasti e rendere l'esperienza alimentare più piacevole per i pazienti.