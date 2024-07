Cirfood, ecco la ripresa. Ricavi aumentati del 15%

La reggiana Cirfood, impresa cooperativa attiva nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, ha chiuso il 2023 in utile, con ricavi consolidati in crescita del 15% a 618,7 milioni di euro. Il patrimonio netto di gruppo si attesta a 120,4 milioni, con un impegno sul fronte investimenti di 21,3 milioni (+42% rispetto al 2022) a favore di innovazione, digitalizzazione, efficientamento strutture, formazione e benessere delle persone. Complessivamente, il gruppo Cirfood ha preparato e servito 95,1 milioni di pasti in 18 regioni di Italia, in Belgio e Olanda, grazie all’impegno di oltre 12.000 persone, ottenendo un valore della produzione di 635,7 milioni (+ 14% rispetto al 2022). In Italia la ristorazione collettiva si conferma il segmento più forte con un giro di affari di 457 milioni, seguito dalla ristorazione commerciale di servizio (71 milioni).

I risultati di crescita del gruppo sono stati raggiunti anche grazie alle società estere in Belgio e Olanda, con un fatturato di 56,8 milioni e grazie allo sviluppo dei format di ristorazione commerciale di Cirfood Retail. La società assicura che proseguirà il proprio percorso verso gli obiettivi del Piano Strategico 2022–2025, per potenziare i servizi offerti, consolidando la propria vocazione a favore della sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale e dando priorità all’innovazione. Cirfood ha nominato il nuovo cda, confermando alla presidenza Chiara Nasi.

"Dopo 3 anni di grandi complessità, finalmente il 2023 è stato l’anno in cui abbiamo iniziato a raccogliere i frutti del nostro impegno costante, volto a far crescere la nostra impresa cooperativa e a sostenere il riconoscimento del valore delle imprese della Ristorazione Collettiva, che svolgono un ruolo cruciale nel welfare pubblico del Paese. Grazie al lavoro delle nostre persone, alla nostra capacità di investimento e di evoluzione dei servizi, sempre più in linea con le esigenze dei clienti, vediamo ora i tanto auspicati segnali di ripresa, che dimostrano la nostra determinazione nel fornire servizi di qualità e al contempo garantire un’importante crescita dell’Impresa" ha dichiarato Chiara Nasi, presidente di Cirfood. Il rincaro dei costi delle materie prime e dei tassi d’interesse e un contesto che non rappresenta le necessità del settore, quali ad esempio normative e prezzi non adeguati al valore del servizio offerto, sono le difficoltà principali per la cooperativa.