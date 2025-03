Cirfood ha preso il controllo della ristorazione dentro al Malaguzzi

Dall’inizio di marzo è Cirfood il nuovo gestore del servizio di ristorazione all’interno del Centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia. E, in particolare, della caffetteria e del ristorante ‘Pause’ che compongono ‘l’Atelier dei Sapori’.

Il passaggio avviene in seguito alla manifestazione di interesse per l’affitto del ramo di azienda relativo alla ristorazione di ‘Pause Atelier dei Sapori srl’, interamente partecipata dalla Fondazione Reggio Children-Centro Malaguzzi. "Con questa operazione aziendale, ‘Pause’ trasferisce a una importante realtà, non solo del territorio, la parte più commerciale delle attività di ristorazione e caffetteria da sempre gestite presso il Centro Malaguzzi, nell’ottica di potenziarne l’offerta", ha spiegato Carla Rinaldi, legale rappresentante e presidente di ‘Pause’.

"L’operato dedicato da ‘Pause’ alla sperimentazione e all’innovazione nel gusto resta a pieno titolo nella mission di Fondazione Reggio Children come un’area fondamentale di ricerca, legata all’educazione e al know-how dei nidi e delle scuole dell’infanzia, per costruire e ricercare una qualità di relazione con l’ambiente e la natura", aggiunge Rinaldi. "Nutrire il Futuro è il nostro modo di fare impresa e guardare al domani e in continuità a questa visione si colloca questa nuova gestione, che vede un partner riconoscersi nei valori che rappresentano l’asse identitario di Cirfood, ovvero cibo, cultura e persone", ha affermato la presidente del colosso della ristorazione collettiva, Chiara Nasi.

Nel cambio appalto il personale assunto da ’Pause’ è rimasto in forza a Cirfood, preservando quindi la continuità occupazionale.

