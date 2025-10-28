Cirfood, l’eccellenza: "Ristorazione collettiva: patto per il giusto prezzo". E si chiama in causa Roma

La ristorazione collettiva rappresenta "il più importante investimento sulla salute dei prossimi decenni". Parola di Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, interpellato dalla presidente di Cirfood, Chiara Nasi, sul palco del Terzo Summit della Ristorazione Collettiva, tenutosi ieri al Cirfood District. Una mattinata di confronto finalizzato a una missione concreta: creare un patto tra loro che possa davvero valorizzare un settore "che deve tornare in equilibrio economico" precisa la presidente Nasi. "La Regione - chiede quindi a de Pascale - è disposta ad attivare una fase-pilota di questo patto, portando questi temi in discussioni aperte anche sul piano nazionale?". Il numero uno dell’Emilia-Romagna chiarisce un concetto: "La competitività dei prezzi e la qualità si possono entrambe ottenere e mantenere solo facendo rete e creando sinergia tra enti e istituzioni".

E poi, la promessa: "Siamo disposti a offrire il nostro supporto e ad aiutare i Comuni nel mandare avanti dei progetti che vedano la collaborazione di pubblico e privato – aggiunge –. Progetti che riescano davvero a mettere insieme le esigenze di tutti. Questa d’altra parte è sempre stata una terra votata al ‘fare insieme’". Inserire la ristorazione collettiva nella legge regionale sulla prevenzione rappresenterebbe così "un passo importante". Le sfide, alla pari delle insidie, non mancano; da quelle economiche a quelle radicate più nelle abitudini culturali della società. Un panorama delineato in modo esaustivo durante la tavola rotonda del summit, negli interventi di Laura Cavandoli (Deputato della Repubblica, Commissione Finanze), Denise Giacomini (Ministero della Salute), Simone Gamberini (presidente Legacoop nazionale), Ettore Prandini (presidente nazionale Coldiretti), Massimo Mezzetti (sindaco di Modena) e in videocollegamento Daniele Ara (Anci).

Il primo problema è quello delle gare d’appalto "al ribasso e insostenibili - commenta Gamberini - col rischio che nessuno partecipi più. D’altra parte chi vorrebbe lavorare cinque o sette anni in perdita?". La ristorazione collettiva però è a tutti gli effetti uno "strumento sanitario – considera Giacomini –. Una forma di prevenzione che va intesa come un investimento, non come un costo". Oltre a essere strumento anche di uguaglianza sociale, "garantendo un pasto sano a tutti indipendentemente dal reddito familiare" puntualizza Prandini. "Dal punto di vista dell’educazione alimentare a scuola, però, questa formazione viene fatta raramente – dice Cavandoli –. E’ anche lì che dobbiamo investire".

Arrivando infine a come le cose ‘atterrano’ nelle dimensioni locali, ci sono esempi virtuosi di partnership pubblico-privato come quello del nuovo centro pasti modenese. "Con sempre meno risorse dallo Stato, tra bandi al ribasso e domanda sempre crescente, si rischia però di finire in un circolo vizioso da cui è difficile uscire" specifica Mezzetti. E pure quando le risorse ci sono, "bisogna studiare e applicare nuovi modelli – conclude Ara – che siano coerenti tra loro, senza andare ognuno per conto proprio".