Cirfood, scuola di apprendimento con Magnini

L’esperienza e la pratica sono componenti determinanti nei percorsi di formazione e crescita personali e professionali, perché stimolano le persone a mettere in campo le risorse e le capacità necessarie per un apprendimento reale. Questo il tema dell’evento ‘Cirfood District Academy: l’approccio sensoriale all’apprendimento’ che si è tenuto lo scorso giovedì a Cirfood District e che ha visto imprese, università e istituzioni protagonisti di un confronto sulle tendenze attuali nel campo della formazione, in particolare sul ruolo delle esperienze pratiche e dell’apprendimento. Tra gli ospiti Filippo Magnini, campione mondiale di nuoto, che ha condiviso il valore dell’esperienza di apprendimento nel mondo dello sport e l’importanza del lavoro nascosto dei team. "Non esiste lo sport individuale – ha detto Magnini. - C’è sempre un team con il quale si vince o si perde, l’importante è che abbia gli stessi tuoi valori. Scegliete di stare con le persone che hanno i vostri valori".

L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per la presidente di Cirfood, Chiara Nasi, di presentare la neonata Cirfood District Academy, pensata per diventare un punto di riferimento per la formazione del food. Presente anche Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione (Sviluppo economico e formazione professionale). "È fondamentale che queste Academy siano aperte al territorio, per portare sapere e conoscenza a tutti i livelli, facendo così crescere e rinsaldare le nostre comunità. Progetti come questo ci aiutano a riconoscere e accompagnare i nostri talenti. Per questo la Regione sta investendo in questa direzione".

Stella Bonfrisco