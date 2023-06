Cirfood, via libera al bilancio 2022 Ricavi consolidati a quota 538 mlioni

L’assemblea dei soci di Cirfood – impresa cooperativa leader nella ristorazione collettiva e commerciale – ha approvato il bilancio di esercizio 2022 in un momento reso particolarmente difficile dall’inflazione e dal rincaro dei costi di energia e materie prime. Nel 2022, il gruppo ha registrato ricavi consolidati per 538,1 milioni (+13,1% sul 2021), con un patrimonio netto di 123,7 milioni. Inoltre, ha investito 15 milioni per innovazione, sviluppo di servizi, formazione, benessere di persone. Nonostante i risultati sul fronte dei ricavi, a causa dell’aumento dei costi la cooperativa e il gruppo hanno avuto risultato netto negativo.