Cis aiuta il progetto di Apro Onlus

Cis Persone Imprese Futuro di Reggio ha festeggiato lo scorso Natale offrendo una generosa donazione ad Apro Onlus. Nel corso dell’evento, svoltosi al Tecnopolo, il dottor Giovanni Fornaciari, presidente di Apro Onlus, ha presentato il progetto “Amica Pelle”, che si propone di donare alla Radioterapia Oncologica dell’Arcispedale una nuova apparecchiatura di Roengenterapia per il trattamento dei tumori della pelle. La precedente apparecchiatura è infatti obsoleta essendo in funzione da più di venti anni. Il progetto mira a raggiungere entro la fine di quest’anno anno 300.000 € per l’acquisto dello strumento.