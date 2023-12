Cisl: "Gli immigrati non devono pagare per i documenti"

"Il patronato per gli immigrati esegue gratuitamente pratiche riconosciute dal Ministero. Dai titoli di soggiorno (permessi e rinnovi) ai ricongiungimenti familiari. Pratiche inserite nel cosiddetto “paniere” previsto dalla legge 152 (finanziamento pubblico dei patronati). La scelta di un buon patronato è importante, per non incorrere in errori o spiacevoli situazioni come a Reggio", spiega Lilia Guritenco, responsabile di Anolf Cisl. "I cittadini ucraini – continua – hanno un passaporto biometrico. Ciò consente loro di poter venire in Italia, fino ad un massimo di tre mesi. Il loro familiare, già stabilito in Italia con un regolare permesso di soggiorno può presentare la pratica di ricongiungimento alla questura (costo di 30 euro per i bollettini). I permessi temporanei per i cittadini ucraini venivano richiesti direttamente in questura e non dal patronato. Ma è una fase chiusa ora. I cittadini ucraini che hanno già ottenuto un permesso temporaneo lo vedranno scadere il 31 dicembre (salvo ulteriori proroghe di Governo). Fino ad allora potranno lavorare in Italia con regolare contratto. Dopodiché dovranno lasciare il nostro Paese".