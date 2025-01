Cispadana, frontale: due feriti gravi

Un ragazzo 18enne abitante a Carpi e un uomo di 43 anni residente a Viadana sono rimasti gravemente feriti, ieri sera verso le 20 sulla Cispadana, tra Pieve Saliceto e Boretto, in un violento schianto tra auto. Si è trattato di uno scontro frontale tra una Citroen C3 e una Opel Corsa. E’ stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco di Guastalla per estrarre il 18enne dall’abitacolo della C3, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario. Dopo i primi trattamenti sul posto, entrambi i feriti sono stati portati in "codice rosso" all’ospedale Maggiore di Parma: il 18enne a bordo dell’elisoccorso di Bologna, il 44enne con l’ambulanza della Croce azzurra. Sul posto anche il personale dell’automedica e dell’autoinfermieristica. Rilievi dei carabinieri. Strada bloccata al traffico fino a tarda sera.