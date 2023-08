Cispadana, i tempi si allungano: la Conferenza dei Servizi nel 2024?

Da parecchi anni viene dato per imminente l’avvio del cantiere per la autostrada regionale Cispadana. Proprio dai vertici della Regione si annuncia, periodicamente, l’avvio dei lavori. Ma ad oggi quel progetto di strada tra il casello di ReggioloRolo e Ferrara – osteggiato da molti cittadini riuniti in Comitati – sembra non essere affatto imminente. Anzi. Di recente l’assessore regionale Andrea Corsini ha annunciato l’obiettivo di tenere la Conferenza dei Servizi e arrivare all’approvazione degli aspetti progettuali ed economici entro il 2023. Ma molto dipende da Autobrennero e dalla pubblicazione del bando per la concessione della gestione della A22, a cui si lega l’investimento in project financing indispensabile per il completamento della Cispadana.

I tempi non si annunciano rapidi visto che l’uscita del bando – inizialmente attesa per novembre – verrebbe rinviata a febbraio o marzo 2024, insieme all’aggiudicazione della concessione per la gestione di A22. Questo porterebbe a rinviare alla prossima primavera anche la Conferenza dei servizi. Da più parti arrivano invece proposte di sostituire il progetto dell’autostrada con una strada a percorrenza veloce, che secondo i Comitati costerebbe molto meno e avrebbe un impatto meno forte sui territori. "Non possiamo aspettare un altro anno per sapere se e come il tema verrà affrontato", dicono dal Comitato No Autostrada.