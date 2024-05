"Cispadana, opera non sostenibile"

La Conferenza preliminare per la realizzazione della autostrada Cispadana, tra Reggiolo e Ferrara, ha ancora una volta annunciato l’avvio dei lavori di un’opera varia di cui si parla da decenni ma che ha sempre trovato ostacoli a rinviare l’avvio del cantiere. E anche ora, in piena campagna elettorale, l’annuncio dell’iter burocratico verso l’avvio dei lavori ha destato la comprensibile reazione dei Comitati che, lungo tutto il tratto previsto dal percorso della Cispadana, si oppongono al progetto: "I dati forniti sul progetto si scontrano con una realtà che vede il Piano Economico Finanziario dell’opera non sostenibile a causa delle problematiche legate alla concessione A22. Questo a riprova che la Cispadana strada a scorrimento veloce, da noi caldeggiata, è ancora oggi la soluzione che sotto gli aspetti economici , funzionali e ambientali, è la meno onerosa, meno impattante e realizzabile in tempi brevi". E al progetto Cispadana guardano con interesse anche da Brescello: "L’intervento cardine – dice il sindaco Carlo Fiumicino – interesserà la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana, ma contestualmente prevede opere per convogliare traffico sulla rete autostradale. Compreso il collegamento tra Brescello e Sorbolo Mezzani, con il ponte di Coenzo, sul torrente Enza. Un’opera attesa da decenni dal Comune di Brescello che permetterebbe un alleggerimento del traffico, nuovo sviluppo del territorio, tutela della salute pubblica. Continuerò a monitorare lo sviluppo delle fasi progettuali".

Antonio Lecci