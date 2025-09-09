Cispadana, schianto violento contro un albero

Un ragazzo ventenne è rimasto seriamente ferito, ieri pomeriggio verso le 14,30 sul tratto della Cispadana all’altezza dell’abitato di Luzzara, in seguito a un incidente stradale. Per cause in corso d’accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana il conducente di un autocarro, un 22enne originario di Bari ma residente a Roverbella, nel Mantovano, mentre percorreva il tratto di strada fra Luzzara e la rotonda di Tagliata, ha perso il controllo del mezzo e dopo aver invaso la corsia opposta si è schiantato contro una albero all’interno della fitta vegetazione che costeggia la careggiata.

Al momento dell’incidente si è temuto il peggio per lo schiacciamento della cabina nell’impatto con l’albero, tanto che inizialmente, vista la dinamica dell’incidente, era stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso di Parma, poi rientrato alla base.

Sul posto l’ambulanza della Cri locale, l’autointermieristica e i vigili del fuoco del distaccamento guastallese, i quali si sono subito occupati delle operazioni per liberare in sicurezza il giovane dall’abitacolo in cui era rimasto bloccato. Il 22enne, vista la dinamica dell’incidente, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria di Reggio per i vari traumi riportati nella sbandata, ma non risulta essere in pericolo di vita. Inevitabili i disagi alla circolazione con rallentamenti e lunghe code per permettere l’azione dei soccorsi e l’esecuzione dei rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti la sbandata potrebbe essere favorita da un possibile guasto meccanico al veicolo.

Antonio Lecci