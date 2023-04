"Cispadana vitale per la nostra sopravvivenza"

Completamento della Cispadana, viabilità, traffico… La zona di Brescello resta al centro di progetti e richieste per risolvere i problemi del traffico.

Se n’è parlato venerdì a Parma, in un incontro sulle infrastrutture promosso da Azione e Italia Viva, con la partecipazione dell’assessore regionale Andrea Corsini, del sindaco di Parma, Michele Guerra, ma anche del sindaco brescellese Elena Benassi e di quello di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari.

Il primo cittadino brescellese ha ribadito "l’esigenza non più derogabile del completamento della Cispadana da Brescello a Parma".

"Il tratto mancante, con il ponte sull’Enza, che avrebbe un costo di 18 milioni di euro (da adeguare ai prezzi delle materie prime), è un’opera vitale per la sopravvivenza dei nostri territori. Nel 2020 (anno pandemico) migliaia di mezzi pesanti percorrevano ogni giorno la ex Statale 62. Ora i dati non possono che essere peggiorati", dice il sindaco Benassi. Che aggiunge: "Si faccia qualcosa e al più presto. Brescello non concorda con la scelta politica, presa anni fa, di agganciare quest’opera al project financing dell’A22 e dell’Autostrada regionale Cispadana: quest’opera ha una dignità propria, è necessario separarla e realizzarla con finanziamenti propri, regionali o statali".

Intanto rispunta il progetto del polo eco-logistico Dugara, nella zona industriale di Brescello, proposto dalla società Bacchi guidata da Claudio Bacchi: "Vorrei chiarire che andiamo verso la possibile realizzazione di una infrastruttura di servizio, non di produzione: gestiremo quindi i flussi di traffico attuale, non andremo a generarne nuovo", spiega l’imprenditore. Il progetto prevede il transito di 2-3 treni al giorno (per diventare cinque a pieno regime) in orari "tali da non arrecare disagio ai cittadini".

"Ogni treno – aggiunge – trasporterà merci per un totale di 50 camion, scaricando quelle in arrivo e poi caricandone altrettante in partenza. Il trasporto del cosiddetto "ultimo miglio" di queste merci potrà essere effettuato da soli 25 camion che col treno andranno a sostituire quei 500 camion che arrivano ogni giorno a Brescello: porteranno le merci in arrivo dal treno alle aziende locali, e quelle in partenza dalle aziende al treno, compiendo ciascuno circa 810 viaggi al giorno sempre a pieno carico".

Antonio Lecci