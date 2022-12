Cisterna si ribalta, traffico in tilt tra Correggio e Carpi

La cisterna ribaltata

Correggio (Reggio Emilia), 28 dicembre 2022 - Disagi al traffico, nel percorso tra Carpi e Correggio, per il ribaltamento di una autocisterna adibita al trasporto di azoto liquido. E’ accaduto nella prima mattinata nel tratto di strada provinciale 468 a Carpi, non distante dal casello autostradale dell’A22. Inevitabili le conseguenze alla viabilità al confine tra le province di Reggio e Modena. Inizialmente la strada è stata chiusa al traffico durante le prime operazioni di emergenza, soprattutto per la natura del carico del mezzo pesante. Poi si è proseguito a senso unico alternato, in attesa di completare le operazioni di travaso della sostanza e del recupero dell’autocisterna. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco carpigiani insieme alla polizia locale, per mettere l’area in sicurezza. Non sembrano esserci state situazioni di criticità, considerato che il traffico è in parte ripreso pur se a senso unico alternato. Non sono risultate perdite di sostanza. Per fortuna non risultano conseguenze alle persone. Durante le fasi principali del recupero di azoto e del mezzo pesante il traffico è stato bloccato e deviato su percorsi alternativi.