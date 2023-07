Città a misura di studente Patto Comune-Unimore "Nei prossimi sei anni miglioreremo i servizi"

Per una Reggio sempre più a misura di università, ieri è stato firmato l’accordo quadro tra il Comune e Unimore, che sancisce la collaborazione delle due realtà per i prossimi sei anni (2023-2029). Al centro dell’incontro sono stati senza dubbio i servizi. In una città che vuole rimanere riferimento formativo per gli studenti da tutta Italia, non può mancare un assetto che sia in grado di accoglierli come nuovi residenti. Gli elementi chiave per garantire che l’Ateneo e la città crescano insieme, l’uno in auto all’altra, girano tutti attorno all’offerta didattica e alle esigenze dei fuorisede in città.

In sala del Tricolore, oltre al sindaco Luca Vecchi e il rettore Unimore Carlo Adolfo Porro, erano presenti anche il prorettore della sede reggiana di Unimore Giovanni Verzellesi, l’assessora all’educazione Raffaella Curioni, il vicesindaco Alex Pratissoli e l’assessora regionale a scuola e università Paola Salomoni.

"In questi anni la nostra sede universitaria è cresciuta sotto tanti aspetti, e credo che lo stesso valga per la qualità del rapporto tra Unimore e la città – ha introdotto Vecchi –. Lo sviluppo della sede reggiana non può e non potrà mai prescindere dal contesto e dalla comunità in cui si colloca". Gli iscritti a Reggio sono arrivati a sfiorare quota 11mila, distribuiti in sette dipartimenti.

"Questa firma è un invito a non adagiarci su quanto già raggiunto – ha precisato il rettore Porro –. E per farlo non possiamo limitarci a migliorare l’offerta formativa, che porta con sé uno sviluppo anche della ricerca, dobbiamo pensare a come rilanciare i servizi per gli studenti e per il personale universitario. Servono strutture capaci di rendere questa sede attrattiva e sostenibile, per poter sviluppare tutti insieme questo sogno". A partire dai poli universitari, che con quello alle ex Reggiane diventano quattro, "l’università potrà vincere quando il contesto socio-economico che l’accoglie saprà accompagnare la sua crescita" ha detto Pratissoli, citando il futuro dormitorio studentesco di via Agosti, accanto al Campovolo e quindi anche al futuro campo d’atletica.

A proposito di posti letto, "oggi ne contiamo circa 330 nelle residenze universitarie – ha spiegato Curioni – ma alla fine del nostro mandato saranno oltre 500, considerando anche la nuova struttura di Villa Marchi (in via Amendola vicino al polo del San Lazzaro, ndr)". A nome dell’Amministrazione, l’assessora si è soffermata in ultimo sulle attività commerciali, chiedendo loro "di dimostrare coraggio, in previsione di ulteriori convenzioni".

Giulia Beneventi