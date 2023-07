Città a misura d’uomo Reggio e Parma preferite "Ma con i tassi rialzati l’immobiliare rallenta"

Le città a misura d’uomo registrano incrementi e tempi di vendita più veloci. Questo è quanto si può evincere dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Dal comunicato emerge come, a partire dalla seconda metà del 2022, si sia consolidato un ritorno all’investimento da parte delle persone. Nel dettaglio, si è registrato un apprezzamento dei capoluoghi a misura d’uomo e con una buona qualità di vita ( da intendersi in termini di aree verdi, servizi per le famiglie, vicinanze alle metropoli), tanto da vedere tra i primi cinque posti in classifica ben due capoluoghi dell’Emilia-Romagna: Parma e proprio Reggio Emilia. In effetti, si sta parlando di due realtà universitarie in crescita, inoltre a Reggio sono in corso diversi interventi di riqualificazione e miglioramento della cittadina che, in qualche modo, hanno aiutato il mercato immobiliare a fare un salto in avanti. Un altro dato notevole emerso dall’indagine è il prezzo delle case: nel secondo semestre 2022, nei capoluoghi di provincia (Reggio Emilia inclusa) i prezzi hanno messo a segno una crescita dello 0,6%, più contenuta rispetto alla prima parte dell’anno. Tuttavia, sentendo quanto riferisce Benson Darko, affiliato in una delle sedi di Tecnocasa nel sud della città, il mercato pare essere molto variabile per il 2023. "C’è stato sicuramente un miglioramento delle condizioni degli immobili, specialmente nelle zone periferiche, tuttavia, si tratta pur sempre di un ripristino degli esterni degli edifici: il super bonus del 110% sta sicuramente aiutando, ma non troppo, e questo a causa del fatto che gli immobili sono, per la gran parte, da ristrutturare internamente, e questo ovviamente comporta ulteriori capitali da investire da parte delle persone". In ogni caso, riferisce Darko, "negli ultimi tre mesi le politiche governative hanno fatto sì che molte banche abbiano avuto la possibilità di acquistare crediti per il 110%. Ciò significa che le banche acquistano direttamente le azioni di credito, e ciò implica a sua volta che il mercato si muova, specialmente dove ci sono abbastanza immobili con qualità energetiche da riqualificare". Tuttavia, bisogna sempre considerare il fattore ribasso almeno nei primi sei mesi del 2023, infatti "il tasso di interesse in aumento ha inciso enormemente", prosegue Darko, "ci sono sempre meno immobili rispetto ad una clientela sempre più numerosa". Non ci sono troppi segnali positivi nemmeno per la fine di quest’anno: "Se il tasso di interesse continua a salire potrebbero esserci problematiche, tuttavia, c’è sempre da vedere come si evolverà il fattore inflazione".

Lorenzo Zamana