‘Città che legge’, premio a Cavriago fino al 2026

Arriva la conferma ufficiale: Cavriago è una ‘Città che legge’ e conferma fino al 2026 la qualifica conferita dal Centro per il libro e la lettura ai Comuni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura. E’ la conferma di una qualifica esistente dal 2017.

Il Comune ha inoltre ottenuto un finanziamento di 20mila euro dal Centro per il libro e la lettura, grazie al bando ‘Città che legge 2023’. L’assessora alla Cultura, Martina Zecchetti: "Mai come oggi sentiamo il bisogno di entrare in contatto con l’altro, di tessere legami e di coltivare empatia. In questo contesto, la lettura si rivela uno strumento straordinario. Contrariamente a quanto si pensa infatti, leggere un libro non è un atto che ci isola dal mondo: al contrario, ci apre a nuove prospettive e ci permette di entrare in relazione".