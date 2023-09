"Città delle persone o una Reggio da bere?"

"Reggio Emilia città delle persone o città da bere? La domanda sorge spontanea visto che da qualche tempo pare aver preso piede il binomio dj-setalcol per rivitalizzare la città. È successo per l’inaugurazione di piazza San Prospero, mentre ora tocca al Festival dedicato allo Spritz & Gin alle ex Reggiane (spazio pubblico, va ricordato). Non ce ne vogliano gli organizzatori, ma l’iniziativa ci lascia perplessi", così interviene il capogruppo della Lega in sala del Tricolore, Roberto Salati.

"Sarebbe bello capire, almeno alla fine del secondo mandato del sindaco Luca Vecchi, l’idea di città che ha guidato questa giunta – continua Salati –. Ci si fa vanto dei grandi concerti alla Rcf Arena, dimenticando che trattasi d’iniziativa privata. Fotografia Europea è stata eredita dalla giunta Delrio. Per il resto, il nulla totale. Il centro storico si svuota sempre più e viene occupato da ampie sacche di degrado. Si è affermata un’idea di città da vivere secondo l’idea del ‘mordi e fuggi’, allora ecco i mega concerti, il dj set in piazza, il festival dello Spritz & Gin alle ex Reggiane, lo stesso Mercato Coperto dove, abbiamo letto, arriverà il Cocktail Bar".

Ed ancora: "Che cosa pensa il sindaco Vecchi del Festival dello Spritz & Gin? Come si concilia questa iniziativa con le ordinanze antialcol firmate dallo stesso primo cittadino per contrastare l’abuso di alcol in alcune zone critiche di Reggio? Pensa che possa avere una valenza formativa per alcune categorie fragili come i giovani o quelle persone che non sanno controllarsi nel consumo degli alcolici? Specie in un momento in cui le cronache dei giornali sono piene di episodi di violenza e in una città che vede un aumento esponenziale dell’abuso di alcol e droghe pesanti come il crack. Pensa che sia questo il modo per far vivere gli spazi della città? Qualcuno potrà dire che è meglio un festival dedicato allo spritz del nulla, noi invece continuiamo a volere una città migliore, attrattiva tutto l’anno, con proposte culturali e progetti costruttivi che sappiano coinvolgere tutti i cittadini".