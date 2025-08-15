"Città dello sport", quattro i raduni questa settimana

CASTELNOVO MONTI Continuano i raduni sportivi a Castelnovo Monti "Città dello sport", in questa settimana sono ospiti quatto squadre impegnate negli allenamenti pre-campionato: Atletica La Spezia, Estrada Bergamo, Triathlon Regionale e il Volley Tricolore. Castelnovo Monti dopo il lungo periodo di preparazione degli atleti del Centro Sportivo Carabinieri, non si ferma e già da domenica prossima il paese sarà di nuovo pieno di sportivi con i loro preparatori. Sono ben quattro i raduni di varie discipline previsti fra il 17 ed il 24 agosto. I primi ad arrivare saranno i giovani dell’Atletica La Spezia Marathon DLF coordinati dal tecnico Andrea Salerno che resteranno in Appennino fino a giovedì 21 agosto, da lunedì a domenica si aggiungeranno anche i ragazzi della Fitri Emilia-Romagna delle categorie Youth A (14-15 anni) e Youth B (16-17), coordinati dal responsabile tecnico giovanile Alberto Giampietri. Per la Federazione Italiana Triathlon del neo-presidente regionale Damiano Vico si tratta della prima esperienza in campo giovanile. Il programma delle attività spazierà fra nuoto, bici e corsa utilizzando le piscine e la palestra dell’Onda della Pietra, la pista di atletica leggera e vari percorsi outdoor suggeriti dalla collaborazione di tecnici ed atleti della locale società sportiva dell’Onda Triathlon che già in precedenza ha offerto la propria preziosa collaborazione in occasione del raduno della Asd Spezia Triathlon. Il camp della Fitri Regionale è interessato anche un altro raduno, quello della Atletica Estrada Bergamo, club del quale fa parte anche la giovanissima velocista sorda Daphne Bornaghi, già vincitrice di alcuni meeting presso la Pista Lorenzo Fornaciari. Da Lunedi a Sabato prossimi sarà a Castelnovo Monti anche la Conad Volley Tricolore di serie A3 il cui raduno è stato presentato nei giorni scorsi. Pertanto in una sola settimana che va dal 17 al 24 agosto, grazie alla vocazione sportiva ed all’impiantistica di Castelnovo Monti, lo sport assicurerà altre 600 pernottamenti negli alberghi dell’Appennino reggiano. Settimo Baisi