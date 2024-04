Un convegno per discutere della sicurezza nei centri urbani, utile magari a chiarire cosa è realtà, come tanti cittadini e esponenti della società civile reggiana portano ad esempio ogni giorno, e cosa è percezione, laddove le forze politiche che la governano lamentano una sovraesposizione di determinati avvenimenti negativi. A fare una sintesi della situazione e la tara ad essa ci provano Cna Reggio Emilia e Cna Pensionati, attraverso il convegno "Città In-sicura, tra realtà e percezione", che si svolgerà mercoledì 17 aprile, dalle 9 alle 12.30 alla Cantina Albinea Canali. "Furti, scippi, baby gang. Fatti di cronaca e di violenza che sono diventati la quotidianità anche a Reggio Emilia rendono i cittadini meno sicuri – scrivono da Cna –, il tema è sempre più di attualità, anche a Reggio Emilia e non solo in zona stazione. Anche il centro storico, da tempo meno frequentato, e le periferie rischiano di ispirare ai cittadini una sensazione di insicurezza. Davvero viviamo in un contesto meno sicuro? Davvero Reggio Emilia è diventata una città più violenta? Quale ruolo hanno i media nel comunicare questo disagio crescente?" Proveranno a dare una risposta a queste domande, invero non semplici, il sindaco di Reggio Luca Vecchi, il sociologo di Unimore, Massimiliano Panarari, il delegato alla sicurezza della Provincia, Ivo Sassi, il direttore di TeleReggio Mattia Mariani. A coordinare la tavola rotonda, la responsabile ufficio stampa di Cna, Antonella Gualandri. Mentre ad aprire i lavori sarà il presidente di Cna Reggio, Giorgio Lugli, con la relazione introduttiva di Laura Sassi, presidente di Cna Pensionati. Conclusioni affidate al direttore generale dell’associazione, Azio Sezzi.

g. g.