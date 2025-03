Città Migrante e M5s plaudono all’apertura. Critiche da Fd’I

Non si placa la discussione attorno allo sportello antirazzista aperto dal Comune e che ha suscitato le critiche del centrodestra, ma soprattutto un editoriale di Nicola Fangareggi, giornalista di ’24Emilia’, tacciato di razzismo nei confronti dell’assessora Marwa Mahmoud (foto). Dopo la strenua difesa arrivata dal Pd a tutti i livelli – dagli eurodeputati ai parlamentari fino alla giunta regionale e comunale – arriva anche la presa di posizione del M5s. "Rifiutiamo con forza le accuse di “razzismo rivolte all’assessora Mahmoud, che da anni si batte per i diritti delle donne e per l’inclusione sociale. Le sue origini e il suo credo religioso non possono e non devono essere utilizzati come pretesto per attacchi personali e politici", chiosano i coordinatori regionali pentastellati Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

Anche l’associazione ‘Città Migrante’ benedice lo sportello: "Per noi rappresenta un’iniziativa di grande valore per la nostra città e vogliamo ribadire che si inserisce in un contesto più ampio, quello del progetto Cities. Questo sportello non è solo uno strumento per garantire tutela alle vittime di discriminazione, ma anche un osservatorio fondamentale per raccogliere dati e analizzare le dinamiche strutturali del razzismo. Solo attraverso una comprensione approfondita di queste dinamiche è possibile sviluppare politiche mirate ed efficaci per contrastare le discriminazioni in tutte le loro forme".

Ieri in consiglio comunale Fratelli d’Italia aveva presentato un odg urgente sul tema, ma la maggioranza lo ha bocciato non ammettendolo alla discussione in Sala Tricolore. Intanto piovono critiche anche dal deputato Fd’I Marco Padovani: "L’ipocrisia del Pd non conosce vergogna, questo sportello è anti-italiani".