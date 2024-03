Città senza barriere, un libro sui 10 anni per la disabilità

Reggio Emilia Città senza barriere restituisce alla città gli esiti del lavoro di sensibilizzazione, inclusione e promozione dei diritti di tutte e tutti portato avanti negli ultimi 10 anni. Un percorso collettivo e partecipato intrapreso per abbattere ogni tipo di barriera, fisica e mentale che le persone con disabilità devono quotidianamente affrontare. Un percorso in cui si è provato a immaginare un nuovo modo di progettare per e con la disabilità, che negli anni ha avuto numeri importanti.

Per citare alcuni di questi numeri: 120 aziende ed enti collaborano con il servizio socio-occupazionale ‘Strade’ per ospitare percorsi di tirocinio o di cittadinanza attiva e per cominciare nuove sperimentazioni di relazione tra imprese e persone fragili; oltre tremila persone hanno partecipato a opportunità di formazione; 40mila partecipanti alle 9 edizioni di “Notte di luce”; 740 persone hanno preso parte alla ricerca sul “diritto alla sessualità”; 530 persone hanno partecipato ad attività sportive e motorie; 12 persone hanno già sottoscritto e registrato all’Ufficio di stato civile del Comune il proprio “progetto esistenziale”; 700 classi delle scuole primarie sono state coinvolte negli anni nel progetto di educazione alla differenza “Aspettando Notte di Luce”; quasi 500 cittadini hanno sottoscritto il Manifesto per il Diritto alla Bellezza e altrettanti hanno partecipato al Convegno sul welfare culturale nel quale le istituzioni culturali reggiane hanno raccontato l’originale esperienza di ciascuno.

Venerdì 15 marzo alle 17.30 presso i Chiostri di San Pietro si terrà la presentazione del libro “Senza barriere. La città di tutte le persone“.