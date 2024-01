"Città senza un’idea di futuro". Aragona e i 10 anni di Vecchi:: "I peggiori della nostra storia"

"Dieci anni da dimenticare, probabilmente i peggiori della storia di Reggio" Un giudizio lapidario, che arriva dopo la nostra intervista al sindaco di fine anno. Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia parla di "tentativo di rappresentare una realtà altra rispetto a quella che ci viene lasciata in eredità. Altro che la Reggio Emilia del futuro". Aragona punta il dito sulla guida ininterrotta della sinistra e della sua classe dirigente attuale: "Una classe politica, quella del Pd locale, che verrà ricordata per il disastro del centro storico, per una sottovalutazione della delinquenza e della criminalità che gridano vendetta, per la tragicomica vicenda di Silk-Faw, per le mirabolanti promesse mai mantenute sulla viabilità e sulle opere infrastrutturali, per la cementificazione sfrenata e la mancanza di un programma serio e condiviso di edilizia pubblica e di vera, non sbandierata, inclusione sociale". Il meloniano cita la ricerca di Community Research richiesta da Unindustria: "Solo il 12% dei reggiani si affiderebbe ai servizi del Comune in caso di difficoltà economica e l’85% dei reggiani giudica il peso politico della città in ambito regionale “nullo” o “relativo”. Questa è l’eredità che ci verrà lasciata da una amministrazione incompetente, priva di idee ma soprattutto incapace di programmare e immaginare la Reggio Emilia delle prossime generazioni".