Città ’smart’, la classifica. Reggio nona in Italia. Ok la transizione digitale

Reggio Emilia entra nella top-ten delle città più "smart" d’Italia, e sale sul podio per quanto concerne quelle di medie dimensioni. A certificarlo il settimo rapporto, a cadenza triennale, elaborato da Ey (ex Ernst & Young) la nota multinazionale di consulenza con sede italiana a Milano, e una filiale recentemente aperta anche ex Reggiane, che da tempo si occupa di valutare lo sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale dei 109 capoluoghi di provincia dello Stivale. In pratica il livello di "smartness" e innovazione urbana delle città.

In questo quadro l’Ey Smart City Index 2025 ha promosso Reggio, che si situa al nono posto nella graduatoria assoluta (con un punteggio complessivo di 66,99) e conquista il terzo tra le realtà di medie dimensioni, migliorando di ben 19 posizioni il ranking rispetto al 2022.

In vetta alla classifica italiana Bologna (89,37 punti) che scavalca Milano. Davanti al nostro territorio, in Emilia Romagna, anche Modena: ottava in generale, seconda tra le città di media grandezza ma con lo stesso punteggio complessivo di Reggio.

In base ai 323 indicatori con cui Ey misura quanto una località è "smart" (suddivisi in due macrocategorie: ’Readiness’ , le iniziative e gli investimenti pubblici e privati degli stakeholder, e ’Comportamenti dei cittadini’), Reggio si distingue, in particolare, sul tema della transizione digitale.

L’indagine infatti valuta il livello di digitalizzazione e innovazione delle città, analizzando l’accesso a tecnologie avanzate, la connettività e l’implementazione di servizi pubblici intelligenti. In questo contesto la sinergia tra l’attività delle Amministrazioni, degli imprenditori e dei cittadini reggiani ha permesso alla nostra realtà di essere la quinta città italiana più avanzata in ambito digitale. Battuta solo da Milano, Bologna, e dalle altre due metropoli Roma e Torino.

I brillanti risultati ottenuti da Reggio hanno contribuito a fare in modo che l’Emilia-Romagna sia la seconda regione italiana con lo Smart City Index più alto, dietro il Trentino-Alto Adige. In prima fascia, oltre a Bologna, Modena e Reggio si trovano anche Ferrara, Parma e Ravenna; in particolare i rivali ducali si classificano decimi tra le città medie mentre la nostra città, giova ricordarlo, è sul podio.

Ultima per ’smartness’ è Enna, preceduta dalle pugliesi Andria e Foggia.

"Il significativo miglioramento delle città italiane evidenziato dal nostro Index – commenta Dario Bergamo Italy Market Leader di Ey – è un chiaro segnale dell’efficacia degli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità finanziati dai fondi europei", per questo tante città, tra cui anche la nostra, "rappresentano esempi virtuosi di come l’innovazione urbana possa tradursi in benefici concreti per i cittadini: progresso fondamentale per creare città più vivibili e attrattive".

Antonio Lombardo, Italy Public Sector Consulting Leader, sottolinea poi come "la transizione digitale stia trasformando le città italiane; dimostrando che l’adozione di tecnologie avanzate e servizi pubblici intelligenti è cruciale per il futuro delle nostre città". Inoltre, aggiunge il manager Ey, grazie ai più moderni metodi di indagine "è ora possibile analizzare in tempo reale le dinamiche urbane ed elaborare scenari per la riprogettazione delle infrastrutture e dei servizi" nonchè "semplificare l’interazione cittadino-amministrazione".