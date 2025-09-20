Cittadella dello sport. L’incontro a Masone: "Principale investimento fatto con i fondi Pnrr"

Si avvicina sempre di più il completamento dei lavori per la nuova Cittadella dello sport a Masone. L’incontro con gli assessori Stefania Bondavalli e Lanfranco De Franco (foto) è stata l’occasione per fare il punto della situazione. Il tutto sembra procedere nei tempi previsti: chiusura dei lavori entro fine anno e collaudo degli impianti nella primavera del 2026.

Il progetto, realizzato dallo Studio Tassoni, trasformerà uno spazio attualmente dedicato al calcio, in un impianto sportivo polifunzionale, finanziato interamente dai fondi Pnrr, per un totale di 2,5 milioni di euro.

"Quello sulla Cittadella dello sport – spiega De Franco – rappresenta il principale investimento fatto dall’amministrazione tramite i fondi Pnrr in materia di edilizia sportiva, un progetto di grande qualità che contribuirà a valorizzare l’intera zona del forese".

Al termine dei lavori saranno presenti: una pista polivalente coperta che potrà ospitare diverse discipline come basket, pallavolo e tennis, un campo da padel e uno da street basket. Verrà infine realizzato un campo da calcio a 7 con erba sintetica, che sostituirà quello attualmente presente.

Oltre agli impianti sportivi è in fase di costruzione un fabbricato che ospiterà uno spazio di 300 metri quadrati dedicato agli spogliatoi e una zona di accoglienza di circa 120 metri quadrati.

Quest’ultima sarà gestita in autonomia rispetto al centro sportivo, fungendo anche da presidio per l’intero complesso.

"Il nuovo centro sportivo di Masone amplia l’impianto dotandolo di nuove funzionalità, secondo la visione di socialità e benessere portata avanti dall’Amministrazione". La Cittadella sarà dedicata soprattutto alle attività giovanili e amatoriali, ma potrà ospitare anche quelle professionistiche.

Per quanto riguarda la pista polivalente, è stata completata la struttura in legno lamellare e Pvc che fungerà da copertura. Una soluzione che permette di ottenere una migliore illuminazione, ma anche di contenere i costi di realizzazione. Restano da completare la pavimentazione e l’impianto di illuminazione. A metà ottobre entreranno nel vivo i lavori per il campo da padel scoperto e per quello da street basket.

Più avanzata la situazione per quanto riguarda il campo da calcio, per cui sono ancora in corso di completamento gli impianti di illuminazione e di irrigazione. Si tratterà di un campo a 7, che sarà anche suddivisibile in due campi da calcio a 5, a seconda delle esigenze.

Matteo Pignagnoli