Cittadinanza a Saviano Eboli attacca lo scrittore "La ritirerà dopo 15 anni"

"Dopo quindici anni, Roberto Saviano, ora icona della sinistra, ritirerà la cittadinanza onoraria che gli feci avere io nel 2008...". La rivendicazione, con una frecciatina velenosa, è di Marco Eboli, oggi portavoce cittadino di Fratelli d’Italia e all’epoca consigliere comunale di Alleanza Nazionale.

"Il 3 novembre del 2008 – ricorda – la Sala del Tricolore votò all’unanimità una mia mozione, sottoscritta poi da tutti i gruppi consiliari che conferiva la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, fresco autore del libro “Gomorra” che denunciava il sistema camorristico. Era stata questa la ragione per la quale decisidi proporre il conferimento dell’onorificienza, perché allora Roberto Saviano non era l’icona della sinistra che è attualmente. Come riferiscono le cronache della stampa del novembre 2008, la sinistra fu combattuta prima di votare la mia mozione". Infatti la maggioranza ci ripensò dopo aver inizialmente tentennato, approvò il documento dell’opposizione.

Saviano sarà martedì a Reggio, al teatro Valli per un doppio appuntamento al mattino (con le scuole) e al pomeriggio per chi ha acquistato il biglietto, per presentare il suo nuovo libro “Solo è il coraggio“ sul giudice Giovanni Falcone. Un evento che recupera quello annullato di fine novembre scorso quando Saviano disse di "non sentirsi di presenziare in pubblico, visti gli attacchi subiti dal Governo di centrodestra" riguardo alle querelle giudiziarie di difammazione con la neopremier Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Dodopodomani sarà in città e gli verrà conferita anche la cittadinanza onoraria. "Il sindaco Vecchi, nel dare la notizia, ha detto genericamente che la “cittadinanza gli fu conferita in passato” – attacca Eboli – Stagionata di soli quindici anni, non per colpa del Comune però. Ma di Saviano. Ricordo che dopo qualche tempo dal conferimento, Saviano venne alla Libreria dell’Arco a presentare Gomorra, ma nonostante io chiesi pubblicamente che venisse prima in Consiglio Comunale a ricevere l’onorificenza, il suo ufficio stampa fece sapere che non poteva fare duecento metri, tale la distanza tra la Sala del Tricolore e la Libreria dell’Arco, per ragioni di sicurezza. Le fotografie dei quotidiani locali di allora certificarono che la Libreria era stata presa d’assalto e Saviano ingaggiava volentieri il corpo a corpo con i suoi fans per firmare gli autografi esponendosi potenzialmente a rischi. Per fortuna non accadde nulla".

Infine Eboli conclude: "Una cosa mi rende lieto, a distanza di quindici anni, è che c Saviano non potrà vantare di aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Reggio Emilia per il suo impegno politico attuale, ma grazie al sottoscritto capogruppo di An allora, coordinatore comunale di Fdi oggi. Io, sempre coerente".