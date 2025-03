Cittadinanza, il referendum. Nasce il comitato per il ’Sì‘

Nasce il comitato per il ‘Sì al Referendum Cittadinanza’, a cui già hanno deciso di partecipare un gran numero di associazioni, sindacati, organizzazioni della società civile e partiti. E ieri mattina, al centro Stranieri di via Don Sturzo, è stata organizzata un’assemblea per dare inizio alla campagna d’informazione sul territorio, in vista del referendum dell’8 e 9 giugno.

"È una sfida enorme, quella del referendum cittadinanza. L’8-9 giugno abbiamo la possibilità di decidere se l’Italia sarà un Paese più giusto o se continuerà a negare diritti fondamentale a milioni di persone, e a Reggio Emilia vogliamo fare la nostra parte per contribuire a un risultato che sarebbe storico – hanno detto i rappresentanti delle sigle che aderiscono al comitato –. Oggi chi nasce, cresce, studia e lavora in Italia può restare senza cittadinanza per oltre dieci anni, escluso dalla vita politica, sociale ed economica del Paese che è già casa sua. Votare sì significa cambiare questo stato di cose, riducendo da 10 a 5 gli anni per poter richiedere la cittadinanza. Fermi restando i requisiti d’accesso. Ci rivolgiamo ai cittadini di Reggio Emilia, chiedendo già da ora di prepararsi e andare a alle urne. Saremo chiamati a votare per rappresentare chi è direttamente coinvolto, che non potrà farlo. Abbiamo già visto durante la raccolta firme un grandissimo movimento a supporto della nuova Italia e siamo convinti che possa ripetersi anche l’8 e il 9 giugno. Siamo convinti che Reggio Emilia possa essere un esempio e un riferimento di lotta per i diritti per tutta l’Italia, come spesso è stata nella storia del nostro Paese, e il nostro impegno andrà in questo senso".

Hanno già aderito al comitato le sigle reggiane: Associazione dei nigeriani, Associazione gambiana, Comunità georgiana, Associazione ivoriani, Associazione senegalese, Associazione Moutahabina Fillahi, Associazione Burkinabé, Associazione Yiriba , Associazione Plai, Amar Costruire Solidarietà, Partito democratico, +Europa, Possibile, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista, Cgil, Uisp, Libera, Città Migrante, Sinistra per Reggio, Centro Interculturale Mondinsieme, Filef, Reggio Emilia in Comune, Aq16, Jahspora Crew, Associazione Mondattivo, Accademia di Quartiere, Casa Bettola, Italiani senza cittadinanza.