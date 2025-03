Cittadinanza onoraria al dottor Marchesi:: "Punto di riferimento"

Si è parlato di "devianze giovanili", nella sala civica della rocca di Novellara, in un incontro promosso dai Lions Club di Correggio e di Fabbrico, con ospiti il medico Gianfranco Marchesi e il parroco don Giordano Goccini. Per l’occasione il sindaco Simone Zarantonello ha conferito la cittadinanza onoraria novellarese al dottor Marchesi, specialista in fisiatria, neurologia e psichiatria, noto per le importanti ricerche su neuroscienze e neuroestetica con studi approfonditi sul rapporto tra genialità e follia e che ha al suo attivo oltre cento pubblicazioni sul tema neurologico-riabilitativo. Ha lavorato a lungo all’ospedale di Guastalla.

"Per tanti novellaresi – ha spiegato il sindaco – il dottor Marchesi rappresenta un importante punto di riferimento per le capacità professionali e le straordinarie doti umane". Si è inoltre parlato del valore del dialogo tra genitori e figli, ma anche dello sport per imparare a vincere e perdere, del gioco e tempo libero per socializzare, evitando l’uso smodato delle tecnologie, aiutando i giovani a distinguere esattamente cosa è bene e cosa è male.