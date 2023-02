"Cittadinanza onoraria per la 18enne a Treviso"

Il consiglio comunale di Treviso ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria postuma a Saman Abbas. L’omicidio della ragazza – afferma il Comune in una nota – ha sconvolto e indignato l’opinione pubblica, evidenziando come le piaghe dell’annullamento dei diritti delle donne, della violenza e del femminicidio siano ancora attuali e radicate. "Si tratta di un segnale importante da parte dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco, Mario Conte – che si tradurrà in iniziative volte a educare, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi e tutta la comunità al rispetto della libertà, dei sentimenti e delle aspirazioni. Ringrazio i membri del consiglio comunale, uniti nella volontà di conferire la cittadinanza onoraria postuma a Saman e nel proporre iniziative per fare sì che la sua memoria si traduca fin da subito in progetti di sensibilizzazione e formazione"

L’iter del conferimento della cittadinanza postuma a Saman è stato approvato anche da una commissione consiliare a Novellara, ma per finalizzare la procedura manca solo un dettaglio: l’atto ufficiale di morte, che dovrà essere trasmesso dagli investigatori una volta terminate le analisi sul corpo.

"È un atto che rimarrà per sempre: serve una delibera corretta, perché si tratta di una cittadinanza postuma. Credo che lo stesso Comune di Treviso si troverà di fronte a questo tema", commenta la sindaca di Novellara, Elena Carletti. E aggiunge: "Più comuni si sentono ingaggiati nella lotta contro i matrimoni forzati, meglio è. Di certo la cittadinanza onoraria non risolve tutto, ma ben venga se come chiave di lettura impegna le amministrazioni nella lotta contro questa forma di violenza, che fino alla scomparsa di Saman non era assunta come priorità nella violenza di genere. Ora lo è, finalmente i matrimoni forzati sono riconosciuti come violenza assai diffusa di cui ancora non si parlava abbastanza. Al più presto, entro febbraio, mi aspetto che comunque la questione si risolva. Lasciamo lavorare gli esperti".

b. s.