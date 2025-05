Cittadini a passeggio tra cultura e tradizione con lo storico Ligabue

Tre passeggiate dedicate alla cultura e storia locale, tra maggio e giugno, organizzate dalla Pro Loco di Albinea. Le escursioni saranno gratuite, senza necessità di prenotazione e saranno guidate dallo storico Giuseppe Ligabue (foto). Il primo appuntamento è per domenica 11 maggio e si intitola ‘Il Correggio ad Albinea’ con partenza, alle 9, dalla piazza di Botteghe e il rientro per le ore 12 dopo sei chilometri di strada. Il percorso sarà Botteghe, mulino di sopra, prigioni tedesche, San Prospero, via Romesino, le ville di via Pareto, il castello di Albinea (esterno), la Pieve e i quadri della Madonna di Albinea del Correggio, le ville di via Chiesa e rientro.

La seconda passeggiata sarà domenica 25 maggio e si intitola ‘Ludovico Ariosto e il fecondo Jaco’ partendo alle 9 dalla piazza di Botteghe. La terza si terrà il 15 giugno e si intitola ‘Lionello Spada e Santa Maria dell’Oliveto’ partendo alle 9 dalla piazza della Fola davanti alla sede di Pro Loco. Per informazioni: 3391154555.

m. b.