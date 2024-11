Cittadini chiamati al voto: "E chi non va alle urne poi non si deve lamentare"

di Giulia Beneventi

In un centro storico animato dai tanto amati mercatini, fino alle 16 circa di ieri i due seggi elettorali di via Filippo Re e piazzetta Pignedoli sembravano piccoli porti di mare in disuso. Gente che entra ed esce in un minuto, lo sguardo diritto, nessuna attesa. L’affluenza provinciale alle elezioni regionali, alle 12 di ieri, sfiorava il 12%. Alla stessa ora, il 26 gennaio 2019, era al 23%. Vero, in quell’occasione c’era un solo giorno per andare alle urne, mentre stavolta i seggi saranno aperti fino alle 15 di oggi. Difficile pensare che una mezzo giornata feriale possa sovvertire gli equilibri, ma fin quando i numeri non si mettono nero su bianco tutto è possibile.

"Penso che la poca affluenza sia frutto del fatto che la politica non interessi più a nessuno, a prescindere dall’orientamento e dalle preferenze – dice una signora appena uscita dal seggio di via Filippo Re –. Di sicuro è un tema su cui la politica si deve seriamente interrogare. Io per esempio credo si debba dare la possibilità, come fanno in America, di votare anche senza spostarsi da casa. Sarebbe un diritto davvero esercitabile da chiunque. Per essere chiari, ho dei genitori di 90 anni che fanno molta fatica a presentarsi fisicamente ai seggi". Per farne un altro, di esempi, si può citare la nota polemica arrivata ieri da un cittadino della Val d’Enza: il padre, affetto da sclerosi multipla, sarebbe stato costretto ad aspettare un’ora e mezzo in piedi in mancanza di un accesso adeguato per persone con disabilità.

"Ho votato per Ugolini – aggiunge poi la signora – perché credo che in questa regione, come anche in questa città, serva un po’ di alternanza. Spero in un risultato diverso dalle amministrative, ovviamente". Appena un minuto dopo, un ragazzo di trent’anni si presenta con scheda elettorale alla mano, pronto a votare i Verdi. "Credo si dia troppa poca importanza al cambiamento climatico e ciò che ne deriva" spiega. "Da quello che vedo alla mia generazione la politica interessa il giusto – continua –. Con i miei amici ne parliamo, ma sento di essere abbastanza fortunato sotto questo aspetto e di vivere in una sorta di bolla". Il dato sull’affluenza è "abbastanza sconcertante, d’altra parte chi non viene a votare poi non credo si possa lamentare di chi va al governo e delle decisioni che vengono prese ai vertici".

"Chi non viene a votare non capisce niente – replica secco un signore, anche lui elettore al seggio di via Filippo Re –. È gente che pensa che le cose caschino dal cielo, mentre chi è nella condizione di poter governare fa ciò che più aggrada a loro e non certo alla comunità. Agiscono pensando solo al domani, non al futuro del Paese, a differenza di quello che succede in altre parti del mondo".

Anche fuori dal seggio di piazzetta Pignedoli l’assenteismo alle urne suona "molto preoccupante, una tendenza non nuova – considera un elettore –. Le elezioni comunali e politiche sono vissute con più vicinanza da parte dei cittadini. Rispetto alle regionali probabilmente c’è anche una scarsa conoscenza dei poteri che hanno le Regioni e, di conseguenza, uno scarso interesse. Non sono però affatto di poco conto, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Con tutta la partita rispetto all’autonomia differenziata probabilmente la tendenza sarà quella di aumentarli, tra l’altro, i poteri delle Regioni".

"Mi sono un po’ affidata alla logica del meno peggio – ammette invece una ragazza – perché come candidati non ce n’è uno che mi abbia colpito in particolare. Purtroppo è brutto dirlo, lo so, ma sono comunque convinta della mia scelta". Intanto, lei a votare c’è andata: "È un diritto che bisognerebbe comunque esercitare, non votare è solo peggio – chiarisce –. Valuto più positivamente una scheda bianca. Chi non vota sta perdendo un’opportunità e viene meno al proprio senso civico".