Cittadini coi binocoli si uniscono alle ricerche

Per il settimo giorno, ancora senza esito le ricerche del velivolo scomparso in Appennino dalla mattina di sabato 28 gennaio, con ultime segnalazioni giunte nella zona di Pievepelago. Da allora non si sono avute più notizie di Ivano Montanari, 61 anni, di Reggio, e del suo velivolo decollato dal Campovolo.

Anche ieri è stato profuso un grande impegno in uomini e mezzi da Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino con base a Pievepelago e Pavullo. A loro si sono aggiunti, in modo spontaneo, alcuni volontari della zona che utilizzando i binocoli o facendo delle escursioni nei boschi innevati hanno cercato di dare il proprio contributo alle ricerche.

Ricerche che proseguiranno anche oggi, poi verrà valutata la situazione, anche in relazione a previsioni di un possibile peggioramento meteo da lunedì. Le zone che si stanno battendo da giorni si trovano quasi tutte nei pressi del territorio di Pievepelago, nel modenese, al confine con Riolunato e Frassinoro: dal monte Sant’Andrea al monte Alpesigola, dal Cagapicchio al monte Cantiere. Si continuano a verificare le testimonianze d’ avvistamenti, numerose nella valle del Pelago, ma anche in zone vicine come Polinago.

Ricerche particolarmente difficili, svolte in zone con oltre mezzo metro di neve, in fitte faggete, una situazione che rende particolarmente complesso il tentativo di ritrovare l’aereo. L’utilizzo anche di droni non ha finora permesso di trovare tracce importanti del 61enne reggiano.