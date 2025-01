"Cittadini, parliamo di sport?". Il sondaggio diventa plebiscito

Oltre 2.500 risposte in un mese al sondaggio sullo sport promosso dal Comune di Scandiano. La prima fase è già terminata: si tratta di un’iniziativa innovativa nata con l’obiettivo di raccogliere opinioni, suggerimenti e punti di vista da parte di tutte le fasce della popolazione per progettare un sistema sportivo che risponda alle reali esigenze della comunità.

La partecipazione è stata straordinaria coinvolgendo cittadini di ogni età e realtà sociali dimostrando quanto lo sport rappresenti un pilastro fondamentale della vita scandianese. Nel corso della rilevazione, condotta tra novembre e dicembre, sono state raccolte complessivamente 2.519 risposte (il 10% della popolazione del Comune).

Dalle scuole primarie sono arrivate 923 risposte, 517 dalle scuole medie, 107 dalle scuole secondarie di secondo grado, 695 dalle famiglie, 16 dalle società sportive, 124 da praticanti sportivi, 54 da tecnici sportivi e 83 da insegnanti.

"Questi numeri testimoniano l’interesse e l’impegno di tutta la comunità verso il tema dello sport e benessere – dice Roberta Farioli, assessore allo sport –. La grande adesione ci consente di avere un quadro chiaro delle esigenze e aspettative di tutte le categorie coinvolte dalle scuole alle famiglie, fino alle realtà sportive locali. Entro 15 giorni avremo il report di Sg Plus che ci aiuterà a capire meglio come muoverci".

I dati raccolti saranno poi utilizzati per sviluppare progetti concreti e azioni mirate a valorizzare l’offerta sportiva. La prossima fase prevede la presentazione "dei risultati alla cittadinanza e l’apertura di tavoli di lavoro per progettare insieme un futuro sempre più inclusivo e partecipativo per lo sport scandianese", spiegano dall’amministrazione.

