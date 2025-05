Cittadini pronti a mobilitarsi: "Presidiamo senza violenza"

"Niente “ronde“, niente di violento, nessuna provocazione e neppure giustizia fai da te. Ma un presidio mirato e intelligente del territorio, al limite dell’ironico, ma efficaci. Per capirci: non abbiamo bisogno di muscoli, abbiamo bisogno di cervello". È il singolare appello lanciato da Mauro Catellani, amministratore dell’affollatissimo gruppo facebook ’Peggio Emilia’ che chiede ai cittadini di organizzarsi per una sorta di ‘passeggiate’ anti-criminalità.

"Non passa giorno in cui a Reggio non avvenga un fatto criminoso e violento da parte di immigrati – scrive – Gli idioti dicono “percezione”, noi diciamo “realtà fattuale”. Quando va bene i delinquenti si scannano tra di loro, quando va male ci rimettono i cittadini innocenti. Chi dovrebbe fare qualcosa, ovvero le istituzioni e la magistratura, sono così condizionate ideologicamente dal negare il problema".

Da qui "l’unica soluzione sarebbe scendere in piazza, organizzarsi per cercare di presidiare quella parte di territorio che ormai è in mano a queste bande, ovviamente nel rispetto della legge e utilizzando gli strumenti tecnologici a nostra disposizione. I vari Cicalone a Roma ed Art. 52 a Milano sono segnali che qualcosa si sta muovendo. Il problema è che a Reggio abbiamo paura. Abbiamo paura di scendere in piazza e prenderci una denuncia. Noi viviamo di paura. E questi sono i risultati. Questo gruppo ha quasi un decennio. Ci si indigna, ci si arrabbia, ci si dice che così non può andare avanti. E poi che si fa? Un altro post. Il post con la buca sulla strada, il post con il tipo che dorme sotto ai portici, il post con l’erba alta, il post con l’arredo pubblico danneggiato, il post dei due marocchini che si urlano dietro. Si pensa di risolvere tutto con un post su Facebook. Beh, non è così. E forse è ora di svegliarsi. Nella legalità, nella non violenza, nel rispetto delle leggi, ma Svegliarsi. Se non lo faremo noi, non lo farà nessun altro al nostro posto".

E infine l’appello: "Non voglio risposte, voglio sapere chi sarebbe disposto a spendere una o due sere la settimana per presidiare il territorio, in modo non violento e con un telefonino in mano, aiutando chi e’ in difficolta’ con una chiamata alle forze dell’ordine ed una presenza che gia’ di per se sarebbe un ostacolo a quei vigliacchi che delinquono. Un esercito senza armi, un esercito fatto di persone che amano la loro citta’. Vediamo quanti aderiscono, poi si vede in base a come siamo messi cosa organizzare".

dan. p.