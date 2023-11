Cittadini ’sceriffi’ sui social: "Occhio alle truffe"

Le truffe ai danni dei cittadini, specialmente quelli più anziani, sono ormai un’amara normalità. Questo però non smorza la collaborazione tra residenti, attivissimi sui social nel mettersi in guardia l’un l’altro. "Un’Audi grigio chiaro era in sosta sul bordo strada della cantina di Arceto – scrive una donna –. Mio nonno mentre passava ha sentito un rumore di carrozzeria e il signore ha messo in moto inseguendolo, chiedendogli di arrestarsi per constatare i danni". Il pensionato è stato poi affiancato dall’auto al semaforo ma, fiutato il raggiro, li ha ignorati e si è allontanato. "È successo alla mia compagnia – conferma un altro utente – l’altra auto aveva lo specchietto destro rotto". Sempre dai cittadini di Arceto, poi, nei giorni scorsi è stato lanciato l’allarme dopo che un uomo ha chiesto di leggere un contatore di un’abitazione. "C’è un signore – scrive una donna – che chiede di leggere il contatore della luce dicendo che non comunica più i dati. Peccato che ieri mi è arrivata la bolletta. State attenti".

m. b.