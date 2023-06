Civago, pericolo caduta massi Partono i lavori sulla provinciale 9

Mezzo milione di euro dalla Provincia per mettere in sicurezza la galleria dell’Amorotto e la strada provinciale sp 9 del Passo delle Radici. Il programma dei lavori è stato spiegato in un recente incontro a Civago dal dirigente Valerio Bussei, presente il sindaco di Villa, Elio Ivo Sassi. E’ stata illustrata una serie di importanti lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Sp 9 delle Forbici in comune di Villa Minozzo, in particolare il collegamento con Civago. "L’intervento complessivo di mezzo milione di euro – ha spiegato Bussei – è finalizzato alla tenuta della strada, evitare caduta massi e limitare il più possibile i disagi a cittadini ed imprese. La Provincia, d’intesa con il sindaco Sassi, ha concordato di suddividere i lavori in due distinte fasi temporali e di far partire il primo cantiere a chiusura delle scuole".

Il primo intervento interesserà la galleria Amorotto di Civago, lato dell’imbocco Nord dove un approfondito studio geologico dell’area ha evidenziato il rischio di distacco e caduta massi. Questo primo cantiere, per un importo di 183.000 euro, partirà nei prossimi giorni e durerà un paio di mesi interessando l’imbocco nord della galleria. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Idroter srl di Villa Minozzo. Nella fase più delicata la galleria sarà interdetta al transito con l’interruzione del traffico sulla Sp 9. La chiusura sarà limitata a soli 10 giorni: dalle 9 di lunedì 12 alle 17 di venerdì 16 giugno e dalle 9 di lunedì 19 alle 17 di venerdì 23 giugno. Dal 5 al 9 giugno e da lunedì 26 giugno fino al termine dei lavori, la Sp 9 sarà invece percorribile a senso unico alternato. Durante la chiusura della galleria sarà segnalata la viabilità alternativa, che prevede la deviazione lungo la viabilità provinciale Gazzano-Fontanaluccia (Sp 61 e Sp 35) e Madonna di Pietravolta-Piandelagotti-Romita (Sp 32, Sp 486R, Sp 38 ed infine Sp 96).

Settimo Baisi